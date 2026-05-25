Германия фуқаролик талабларини кучайтириши мумкин
ASTANА. Кazinform – Германиядаги консерватив ХДИ/ХСИ блоки сиёсатчилари фуқаролик талабларини кучайтиришни таклиф қилишди, чунки 2025 йилда фуқароликка эга бўлган чет элликлар сони биринчи марта 300 мингдан ошади, деб хабар беради Deutsche Welle.
Бу сўнгги 25 йил ичида рекорд даражадаги кўрсаткич эди. Шу муносабат билан ХДИ/ХСИ вакиллари Германия паспортини бериш шартларини қайта кўриб чиқишни таклиф қилишди.
Welt газетасига берган интервьюсида консерватив блок фракцияси вакили Александр Тром фуқаролик учун талаб қилинадиган мамлакатда яшаш муддати яна саккиз йилгача узайтирилиши кераклигини айтди.
У шунингдек, икки фуқаролик учун умумий рухсатномани бекор қилишни қўллаб-қувватлади.
Тромнинг сўзларига кўра, бундай ўзгаришлар Германия социал-демократик партияси билан коалиция музокаралари давомида қабул қилиниши мумкин эмас эди.
Муқобил вариант сифатида сиёсатчи Германияда ҳимоя мақомида яшаш муддатини фуқаролик даврига киритмасликни таклиф қилди. Бундай ҳолларда чет элликлар аввал доимий яшаш ҳуқуқини олишлари керак ва шундан кейингина фуқароликни олиш муддати ҳисоблана бошлайди.
Ушбу ташаббусни ХДИ вакили Роман Позек ҳам қўллаб-қувватлади. Унинг фикрича, икки фуқаролик "интеграцияни қийинлаштиради" ва фақат истисно ҳолатларда рухсат берилиши керак.
Сўлчи партия вакиллари янги чекловларга қарши чиқишди.
Депутат Клара Бюнгер бундай таклифларни Германияда йиллар давомида ишлаган ва жамиятнинг бир қисмига айланган одамларга "тарсаки" деб атади.
Унинг сўзларига кўра, "синов муддати"ни узайтириш ўрнига, мигрантларнинг жамоат ҳаётига интеграциясини кучайтириш ва фуқароликни олишни осонлаштириш керак.
