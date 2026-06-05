Германия фуқаролик бериш бўйича рекорд ўрнатди: сурияликлар ва турклар етакчилик қилмоқда
ASTANА. Кazinform — 2025 йилда 332,5 минг чет эллик Германия фуқаролигини олди. Бу 2000 йилда статистика бошланганидан бери энг юқори кўрсаткичдир, деб хабар беради BILD.
Германия фуқаролигини олганлар сони ўтган йилга нисбатан 40,5 минг кишига ошди.
Германия Федерал статистика бошқармаси маълумотларига кўра, мониторинг бошланганидан бери биринчи марта бир йилда фуқароликни олганлар сони 300 мингдан ошди.
Янги фуқароларнинг энг катта гуруҳи ҳали ҳам Суриядан келганлардир. 2025 йилда 65,6 минг суриялик Германия паспортини олди, бу барча фуқароликка қабул қилинган фуқароларнинг тахминан 20 фоизини ташкил қилади. Бироқ, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 21 фоизга паст.
Иккинчи ўринда Туркия фуқаролари бор. 34,1 минг турк Германия фуқаролигини олди, бу мамлакатнинг янги фуқароларининг тахминан 10 фоизини ташкил қилади.
Россия фуқаролари орасида ҳам сезиларли ўсиш қайд этилди. Йил давомида 19,7 минг россиялик Германия фуқаролигини олди. Уларнинг улуши барча фуқароликка қабул қилинган фуқароларнинг 6 фоизига етди. Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 51 фоизга юқори.
Германия фуқаролигини олган АҚШ фуқаролари сони ҳам икки баравардан кўпроққа ошди. 2025 йилда 6,6 минг америкалик Германия паспортига эга эди.
Эслатиб ўтамиз, Германия фуқаролик талабларини кучайтириши мумкин.