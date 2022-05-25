08:08, 25 Мумкин 2022 | GMT +6
Геннадий Головкин ва «Канело» ўртасидаги учинчи жанг санаси расман эълон қилинди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони Геннадий Головкин ўрта вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпиони мексикалик Сауль «Канело» Альваресга қарши учинчи жангини ўтказади. Бу ҳақда Kazinform хабар беради.
«Умид қиламанки, 17 сентябрда кўришамиз!», - дея Instagramда пост ёзди Г. Головкин.
2017 йил сентябридаги илк жангида Головкин ва «Канело» дуранг натижа қайд этишганди. Орадан бир йил ўтиб, 2018 йил сентабрида «Канело» ғалаба қозонди.