OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:37, 25 Август 2025 | GMT +5

    Гавайи: Килауэа вулқони яна фаоллаша бошлади

    ASTANA. Kazinform – Дунёдаги энг фаол вулқоннинг тез-тез отилиши олимлар томонидан диққат билан кузатилмоқда, деб ёзади Euronews.

    Гавайи: Килауэа жанартауы қайта оянды
    Фото: Pixabay.com

    Гавайидаги Килауэа вулқони декабрдан бери 31 марта отилди, бу сафар лава 30 метр баландликкача отилган.

    Янги отилиш дунёдаги энг фаол вулқонлардан бири фаолияти сифатида қайд этилди. У кратер доирасида чеклангани учун аҳоли уйларига хавф солмади.

    Килауэа вулқони Гавайи ороллари ичидаги энг каттаси – Гавайи оролида, Гонолулудан жанубга 320 километр масофада жойлашган.

    Сўнгги 200 йил ичида бу вулқоннинг бундай тез-тез отилиши тўртинчи марта қайд этилмоқда.

    Бундан аввал шундай фаоллик 1983 йилда кузатилган – ўша вақтда вулқон уч йил ичида 44 марта отилган.

    Олимлар таъкидлашича, ҳозирча вулқон фаолиятининг қандай ривожланишини башорат қилиш эрта.

    Теглар:
    Вулқон Ҳодиса Жаҳон
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!