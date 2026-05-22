Гарвард талабалар учун "аъло" баҳоларни чеклайди
ASTANА. Кazinform — Гарвард университетининг Санъат ва фанлар факультети бакалавр талабаларига бериладиган "аъло" баҳолар сонини камайтиришини эълон қилди. Бу ҳақда Kazinformнинг Вашингтондаги мухбири NBC Newsга таяниб хабар берди.
Университет юқори баҳоларнинг ҳаддан ташқари кўплиги сабабли шундай қарорга келди.
Ўқитувчиларнинг сўзларига кўра, амалдаги тизим талабаларнинг ажойиб ютуқларини адолатли баҳолашга имкон бермайди.
Ташаббусни қўллаб-қувватлаган профессорлар томонидан тақдим этилган университет маълумотларига кўра, сўнгги йилларда талабалар олган баҳоларнинг 60 фоиздан ортиғи "аъло" бўлган.
Таклифни ишлаб чиққан факультет кичик қўмитаси аъзоси бўлган Гарвард университетининг психология профессори Жошуа Гриннинг(Joshua Greene) айтишича, бу ўзгариш талабаларга хавфдан қўрқмасдан ўқиш имконини беради.
— Агар энг юқори баҳолар камдан-кам ҳолларда берилса, талабалар мукаммал натижаларни сақлашдан кўра кўпроқ ўрганишга эътибор қаратадилар, — деди у.
Ислоҳот муаллифларининг фикрига кўра, янги тизим "Гарварддаги энг яхши баҳолар талабанинг ҳақиқий муваффақиятининг кўрсаткичига айланишига" имкон беради. Бу ўзгариш иш берувчилар ва магистратура дастурлари учун ҳам муҳим бўлади.
Университет янги сиёсатни 2027 ўқув йилидан бошлаб жорий этишни режалаштирмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, Гарвард ортиқча баҳолар муаммосига дуч келган ягона элита муассасаси эмас. Princeton University 2004 йилда "аъло" баҳоларни умумий баҳонинг 35 фоизи билан чеклашга қарор қилди. Бироқ, ўн йилдан кейин университет бу тизимдан воз кечди. Танқидчиларнинг таъкидлашича, бундай ёндашув талабаларнинг иш билан таъминланишига ва магистуратурага кириш имкониятларига салбий таъсир кўрсатган.
