Ғарбда кучли ёғингарчилик: келгуси кунлар учун прогноз
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари яқин кунлар учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Прогнозга кўра, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида об-ҳаво шароитига антициклон таъсир кўрсатади. Қисман булутли ва ёмғирсиз об-ҳаво шароитида ер юзасига яқин ҳавонинг интенсив совиши давом этади, бунинг натижасида кечаси ҳам салбий ҳарорат сақланиб қолади.
“Ғарбда, шимоли-ғарбда ва республиканинг жануби-шарқий чеккаларига циклоннинг олдинги қисми таъсир кўрсатади. Бу ҳудудларда ҳаво кўп булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёғингарчилик (асосан ёмғир шаклида), ғарбда кучли ёғингарчилик бўлиши мумкин. Республикада кучли шамол эсиши, кечаси ва эрталаб баъзи жойларда шимолда ва шарқда туман тушиши кутилмоқда”, - дейилади хабарда.
Ҳаво ҳароратида сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.