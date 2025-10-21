OZ
    Ғарбда кучли ёғингарчилик: келгуси кунлар учун прогноз

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари яқин кунлар учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    д
    Фото: pexels

    Прогнозга кўра, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида об-ҳаво шароитига антициклон таъсир кўрсатади. Қисман булутли ва ёмғирсиз об-ҳаво шароитида ер юзасига яқин ҳавонинг интенсив совиши давом этади, бунинг натижасида кечаси ҳам салбий ҳарорат сақланиб қолади.

    “Ғарбда, шимоли-ғарбда ва республиканинг жануби-шарқий чеккаларига циклоннинг олдинги қисми таъсир кўрсатади. Бу ҳудудларда ҳаво кўп булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёғингарчилик (асосан ёмғир шаклида), ғарбда кучли ёғингарчилик бўлиши мумкин. Республикада кучли шамол эсиши, кечаси ва эрталаб баъзи жойларда шимолда ва шарқда туман тушиши кутилмоқда”, - дейилади хабарда.

    Ҳаво ҳароратида сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.

