Ганада маймун чечаги касаллиги авж олди
ASTANА. Кazinform – Гана ҳукумати маймун чечаги (Мpох) билан касалланишнинг 20 та янги ҳолатини қайд этди, бу билан май ойидан бери касалланганлар сони 302 тага етди, дея хабар беради Аnadolu агентлиги.
Гана Соғлиқни сақлаш хизмати (GHS) маълумотларига кўра, бу ўтган ҳафта бошланганидан бери ҳолатлар сонининг энг катта ўсишидир. Бундан ташқари, эпидемиологик янгиланишда муҳим бурилиш қайд этилди: вирус илгари ҳеч қандай ўлимга олиб келмаган бўлса-да, биринчи ўлим 28 июль куни қайд этилган.
Баёнотда қайд этилишича, вирус асосан касал одам билан яқин жисмоний алоқа орқали юқади. Расмийлар жамоатчиликни эҳтиёт чораларига қатъий риоя қилишга ва ҳар қандай аломатлар ҳақида дарҳол хабар беришга чақирди.
Жорий йилнинг илк Мрох ҳолатлари Ганада 19 май куни тўрт кишида аниқланган. Ўшандан бери ҳукумат вирус тарқалишининг олдини олиш мақсадида юқори хавфли гуруҳлар учун эмлаш кампаниясини ўтказмоқда.
Жорий йилнинг бошида Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маймун чечаги эпидемиясини халқаро аҳамиятга эга фавқулодда ҳолат сифатида баҳолашда давом этишини эълон қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Либерияда маймун чечаги билан касалланганлар сони 78 тага етгани ҳақида хабар берган эдик.