Гамбург аҳолиси Олимпиада ўйинларига мезбонлик қилишга қарши овоз берди
ASTANA. Kazinform — Гамбург аҳолиси референдумда 2036, 2040 ёки 2044 йилларда Олимпия ва Паралимпия ўйинларини ўтказиш учун номзод бўлишга қарши овоз бердилар, деб хабар беради Report.
Овозларни санаб чиқиш тугалланмасдан олдин ҳам, сайловчиларнинг аксарияти шаҳарнинг номзод сифатида кўрсатилиши ғоясини қўллаб-қувватламагани аниқ эди. Маҳаллий сайлов комиссияси раҳбари Оливер Рудольфнинг сўзларига кўра, овоз беришда 652 193 киши иштирок этди, бу сайловчиларнинг 49,5% ни ташкил этади. 16 ёшдан ошган 1,3 миллиондан ортиқ аҳоли овоз бериш ҳуқуқига эга.
Шундай қилиб, Гамбург 2015 йилда ҳам вазиятни такрорлади: шунда ҳам шаҳар аҳолиси 2024 йилги Олимпия ўйинларига номзодлик аризасини қўллаб-қувватламаган эди (қарши бўлганлар — 51,6%).
Бу қарор Гамбургнинг Германия шаҳарлари ўртасидаги Олимпиада ўйинлари учун рақобатдан чиқишига олиб келди. Энди рўйхатга Берлин, Мюнхен ва Рейн-Рур минтақаси киритилган. Германия Олимпия спорт конфедерацияси (DOSB) 26 сентябрда мамлакатнинг ягона номзодини аниқлайди.
Гамбург аҳолиси бу қарорни асосан молиявий хавфлар, транспорт инфратузилмасига тушадиган юклама, кенг кўламли қурилиш ишлари ва экологик оқибатлар билан боғлади. Шунингдек, уй-жой нархлари ошиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар ҳам билдирилди.
Германия ҳукумати бундан аввал 2040 йилги Олимпия ўйинларини ўтказиш ғоясини қўллаб-қувватлашини маълум қилган эди. Германия ёзги Олимпия ўйинларига фақат 1936 йили Берлинда ва 1972 йили Мюнхенда мезбонлик қилган.