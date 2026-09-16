Гаджетларни кечаси зарядлаш нега хавфли
ASTANA. Kazinform – Телефон, планшет ва бошқа электрон қурилмаларни кечаси ёки узоқ вақт назоратсиз зарядлаш қисқа туташув ва ёнғинга олиб келиши мумкин, деб хабар беради ҚР Фавқулодда вазиятлар вазирлиги.
Вазирлик маълумотига кўра, носоз зарядлагич ёки шикастланган кабель қурилманинг ҳаддан ташқари қизиб кетишига, қисқа туташувга ва натижада ёнғин чиқишига сабаб бўлиши мумкин.
Айниқса, гаджетларни каравот, диван, ёстиқ ёки кўрпа устида зарядлаш хавфли. Юмшоқ материаллар иссиқликнинг нормал тарқалишига тўсқинлик қилиб, қурилманинг қизиб кетиш хавфини оширади.
Шунингдек, зарядланаётган телефон ва бошқа қурилмаларни парда, қоғоз ҳамда тез ёнувчан бошқа буюмлардан узоқда сақлаш керак.
“Кечаси инсон носозлик ёки қурилманинг қизиб кетганини ўз вақтида сезмаслиги мумкин. Озгина техник носозлик қисқа вақт ичида ёнғинга айланиши эҳтимолдан холи эмас. Шунинг учун зарядланаётган гаджетларни назоратсиз қолдирмаслик керак”, – дея огоҳлантирди ҚР ФВВ.
Мутахассислар фақат соз ва сифатли зарядлагичлардан фойдаланишни тавсия этади. Шикастланган кабеллар ва носоз электр жиҳозларидан фойдаланиш мумкин эмас. Қурилма зарядланиб бўлгач, адаптерни электр тармоғидан узиб қўйиш тавсия этилади.
Фавқулодда вазият юзага келган тақдирда, 112 рақамига қўнғироқ қилиш керак.