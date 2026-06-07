Футболдаги рекорд даражадаги жаҳон чемпионати ҳақида асосий маълумотлар
ASTANA. Kazinform – Жаҳон чемпионати 11 июнда бошланади. Бу - FIFA томонидан ташкил этилган тарихдаги энг йирик турнир. Бу йил биринчи марта 48 та миллий терма жамоа жаҳон чемпиони унвони учун курашади ва ўйинлар бир вақтнинг ўзида учта мамлакатда - АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади, деб хабар беради BBC.
Жаҳон чемпионати финали бир ойдан кўпроқ давом этади. Турнир ғолиби 19 июль куни Истер-Ратерфорд шаҳридаги MetLife стадионида аниқланади.
Бу йилги турнир бир неча жиҳатдан рекордларни янгилайди. Агар 1930 йилда биринчи Жаҳон чемпионатида 13 та жамоа иштирок этган бўлса, энди уларнинг сони 48 тага етди. Ўйинлар сони ҳам тарихий максимал даражага етди ва мухлислар жами 104 та ўйинни кутишади.
Турнирнинг асосий янгиликларидан бири - мусобақа форматидаги ўзгаришдир. Гуруҳ босқичида 48 та жамоа тўртта жамоадан иборат 12 та гуруҳга бўлинади. Плей-оффга ҳар бир гуруҳдан биринчи ва иккинчи ўринни эгаллаган жамоалар, шунингдек, учинчи ўринни эгаллаган саккизта энг яхши жамоа йўлланма олади.
Шундай қилиб, мусобақанинг ҳал қилувчи босқичи 1/16 финал билан бошланади.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, янги тизим турнирнинг дастлабки босқичларида катта сенсациялар эҳтимолини сезиларли даражада камайтиради. Энди фаворитлар учун гуруҳдан чиқиш осонроқ бўлади ва уларнинг муваффақиятсизлиги катта сюрприз сифатида қабул қилинади.
Жаҳон чемпионати ўйинлари учта мамлакатдаги 16 та стадионда бўлиб ўтади. Қўшма Штатлар турнирнинг катта қисмини мезбонлик қилади, ўйинлар Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Майами, Даллас ва Атлантадаги 11 та аренада бўлиб ўтади.
Мексика ўйинларни Мехико шаҳридаги машҳур «Ацтека» стадионида, шунингдек, Гвадалахара ва Монтеррей шаҳрида ўтказади. Канада ўз тарихида биринчи марта Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади, ўйинлар Торонто ва Ванкувер стадионларида бўлиб ўтади.
Букмекерлар чемпионлик учун асосий даъвогарлар амалдаги чемпион Аргентина, шунингдек, Франция, Испания, Англия ва Бразилия эканлигини тахмин қилмоқда.
Мутахассислар шунингдек, Эрлинг Холанд ўйнайдиган Норвегия, Марокаш, Сенегал ва Жаҳон чемпионатида биринчи марта иштирок этадиган Ўзбекистонни ҳам сюрпризга айлантириши мумкин бўлган жамоалар қаторига киритишди.
Бу йилги Жаҳон чемпионати футбол юлдузларининг бутун авлоди учун сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши мумкин. Турнирда Лионель Месси, Криштиану Роналду, Лука Модрич, Мануэль Нойер ва Кевин де Брёйне иштирок этади. Бу турнир уларнинг фаолиятидаги сўнгги жаҳон чемпионати бўлиши мумкин.