    10:37, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Футбол бўйича ЖЧ: Қозоғистон аёллар терма жамоаси иккинчи ғалабасини қўлга киритди

    ASTANA. Кazinform — Қозоғистон аёллар терма жамоаси 2027 йилги Жаҳон чемпионати саралаш турнирида Беларусь терма жамоасини мағлуб этди.

    футбол
    Фото: Қозоғистон футбол федерацияси

    Бегайим Қирғизбаева бошчилигидаги жамоанинг бу сафарги рақиби Беларусь терма жамоаси эди.

    Учрашув Грузиянинг Гори шаҳридаги Тенгиз Буржанадзе стадионида бўлиб ўтди ва Қозоғистон жамоаси 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувдаги ягона голни Қазина Нарбаева 84-дақиқада киритди.

    Бу ғалаба Қозоғистон футбол жамоасига 6 очко тўплаш имконини берди. Қозоғистон жамоаси очколар бўйича етакчи Беларусь билан тенглашиб, гуруҳда иккинчи ўринда бормоқда.

    Қозоғистонликлар аввалроқ Арманистонни 3:0 ҳисобида мағлуб этишган ва Беларусга 0:1 ҳисобида ютқазишган.

    Қозоғистон футбол жамоаси 5 июнь куни Арманистон терма жамоасига қарши сафарда бўлиб ўтадиган ўйинда ўз маҳоратини намойиш этади.

    Саралаш босқичи ўйинлари март, апрель ва июнь ойларида бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, пляж футболи бўйича Қозоғистон терма жамоаси Евролиганинг А дивизионида ўйнайди.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
