    Футбол бўйича ЖЧ-2026 мамлакат телеканалларида жонли эфирда намойиш этилади

    ASTANА. Каzinform — Жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача бўлиб ўтади.

    Фото: fifa.com

    ХХIII жаҳон чемпионати тарихда биринчи марта бир вақтнинг ўзида учта мамлакатда - АҚШ, Канада ва Мексиканинг 16 та шаҳрида бўлиб ўтади. Биринчи марта глобал мусобақада 48 та жамоа иштирок этади. Турнир доирасида жами 104 та ўйин бўлиб ўтади.

    Футбол мухлислари чемпионат ўйинларини «Qazaqstan» ва «Qazsport» телеканалларида ва уларнинг веб-сайтларида жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, Эрон терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этмаслиги мумкин.

    Бекабат Узаков
