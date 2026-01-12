OZ
    Фристайл-могул: Анастасия Городко жаҳон кубогининг ТОП-5 рўйхатида

    ASTANA. Kazinform – Канаданинг Вал-Сейнт-Ком шаҳрида 2026 йилдаги фристайл-могул бўйича биринчи жаҳон кубоги якунланди, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш бошқармаси матбуот хизмати.

    Анастасия Городко
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Ушбу мусобақада терма жамоа спортчилари орасида энг яхши натижани Анастасия Городко кўрсатди. У якка ва параллель баҳсларда 5-ўринни эгаллади.

    Эркаклар ўртасида тажрибали ҳамюртимиз Павел Колмаков параллель-могул баҳсларида чорак финалга чиқди ва 7-ўринни эгаллади.

