13:38, 12 Январь 2026 | GMT +5
Фристайл-могул: Анастасия Городко жаҳон кубогининг ТОП-5 рўйхатида
ASTANA. Kazinform – Канаданинг Вал-Сейнт-Ком шаҳрида 2026 йилдаги фристайл-могул бўйича биринчи жаҳон кубоги якунланди, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш бошқармаси матбуот хизмати.
Ушбу мусобақада терма жамоа спортчилари орасида энг яхши натижани Анастасия Городко кўрсатди. У якка ва параллель баҳсларда 5-ўринни эгаллади.
Эркаклар ўртасида тажрибали ҳамюртимиз Павел Колмаков параллель-могул баҳсларида чорак финалга чиқди ва 7-ўринни эгаллади.