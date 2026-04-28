Фридрих Мерц биринчи марта немис сиёсатчилари рейтингида охирги ўринга тушиб кетди
ASTANА. Кazinform – Германия канцлери Фридрих Мерц биринчи марта мамлакат сиёсатчиларининг машҳурлик рейтингида охирги ўринга тушиб кетди, деб хабар беради BILD газетаси.
Бу INSA социология институти томонидан BILD газетаси номидан ўтказилган сўров натижалари билан аниқланди.
Тадқиқотга кўра, Мерц 18-ўриндан 20-ўринга тушиб, сўровда энг кам машҳур сиёсатчига айланди. Унинг рейтинги атиги 28,9 баллни ташкил этди.
Канцлер, айниқса, ўз сайловчилари орасида қўллаб-қувватлашнинг пасайишидан хавотирда. У шунингдек, ХДС/ХСС блокини қўллаб-қувватловчи сайловчилар орасида рейтингнинг энг паст поғонасида.
ХДС/ХСС тарафдорлари орасида Мерц 55,1 балл тўплади ва атиги бешинчи ўринни эгаллади. Сўровда қатнашганларнинг атиги 10 фоизи канцлерга ижобий баҳо берди (8–10 балл), 58 фоизи эса унга салбий муносабатда бўлди (0–4 балл).
Ундан консерваторларнинг бошқа таниқли вакиллари, хусусан, ХСС етакчиси Маркус Зёдер, Шимолий Рейн-Вестфалия бош вазири Хендрик Вюст ва Ички ишлар вазири Александр Добриндт ўзиб кетишди. Масалан, Добриндт 8-ўриндан 6-ўринга кўтарилди.
Сўровнома 24 апрелдан 27 апрелгача ўтказилди. Унда 2010 киши иштирок этди.