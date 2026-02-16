"Freestyle Chess" жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик Абдусатторов бронза медалини қўлга киритди
TASHKENT. Kazinform — Германиянинг Вайсенхаус шаҳрида ўтказилган “Freestyle Chess” бўйича жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик Нодирбек Абдусатторов 3-ўринни эгаллади, деб хабар беради UzA.
Мукофот жамғармаси 300 минг АҚШ долларидан иборат мусобақада ўзбекистонлик гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов 3-ўрин учун баҳсда германиялик Винсент Кеймерни 2.5:1.5 ҳисобида мағлуб этди ва 40 минг АҚШ доллари миқдорида мукофотга эга чиқди.
Ушбу ғалаба ортидан Абдусатторов 2027 йилги” Freestyle Chess” жаҳон чемпионатида иштирок этиш йўлланмасини қўлга киритди.
Жавоҳир Синдоров 7-8-ўринлар учун америкалик Левон Аронян билан куч синашди. Қизиқарли кечган ўйиннинг 81-юриш ҳолатида томонлар муроса йўлини танлашди. Бироқ, чемпионат низомига мувофиқ қора доналарда дурангга эришган Аронян 7, Синдоров 8-ўринни эгаллади ва 10 минг АҚШ доллари мукофоти соҳиби бўлди.
Жаҳон чемпионлиги учун Магнус Карлсен ва Фабиано Каруана қарама-қаршилигидаги учрашувда собиқ жаҳон чемпиони Карлсен 2,5:1,5 ҳисобида ғолиб чиқди ва 100 минг АҚШ доллари билан тақдирланди. Ўз навбатида, Каруана 60 минг доллар эгасига айланди.
Шунингдек, америкалик Ханс Ниманн ҳиндистонлик Аржун Эригаисини 2:0 кўринишида доғда қолдириб, 5-поғонани банд этиши ортидан 25 минг АҚШ долларига лойиқ кўрилди.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик Нодирбек Абдусатторов “Tata Steel Chess-2026” турнирида ғолиб бўлди.