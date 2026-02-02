OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:20, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонлик Нодирбек Абдусатторов “Tata Steel Chess-2026” турнирида ғолиб бўлди

    TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистонлик шахматчи Нодирбек Абдусатторов Нидерландиянинг Вейк-ан-Зее шаҳрида ўтказилган “Tata Steel Chess-2026” турнирида ғолибликка эришди, деб хабар беради UzA.

    Нодирбек Абдусатторов
    Фото: UzA

    Ўзбекистоннинг биринчи рақамли гроссмейстери Абдусатторов мусобақа давомида барқарор ва юқори савияда ўйин намойиш этиб, 13 тур якунларига кўра, 9 очко жамғарди.

    Н. Абдусатторов турнирнинг сўнгги 13-турида қора доналарда Аржун Эригайси билан куч синашиб, рақибини 55-юриш ҳолатида таслим қилди.

    жадвал
    Фото: UzA

    Мазкур ғалаба ортидан Нодирбек очколари сонини 2862 баллга етказиб, ФИДЕ рейтингида кучли бешликка кўтарилишга муваффақ бўлди.

    Таъкидлаш жоизки, Абдусатторов, “Tata Steel Chess” турнирининг 2023 йилги мусобақасида 2-ўринни, 2024 ва 2025 йиллари эса 3-поғонани банд этганди.

    Эслатиб ўтамиз, "Tata Steel Chess-2026" турнирида ўзбекистонлик шахматчилар ўзаро баҳслашиши ҳақида хабар берган эдик.

