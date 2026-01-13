Францияда ЕИга аъзо бўлмаган мамлакатлар фуқаролари учун музей чипталари қимматлашди
ASTANА. Кazinform - Европа Иттифоқида доимий яшамайдиган сайёҳлар учун Лувр, Версаль ва Франциядаги бошқа маданий объектларга кириш тўловлари оширилади. Бу ҳақда Кazinform агентлиги мухбири хабар берди.
Мамлакатдаги бир қатор йирик музейлар ва тарихий объектлар Европа Иттифоқига аъзо бўлмаган мамлакатлар фуқаролари учун юқори тарифларни жорий қилди. Бу ўзгариш қозоғистонлик сайёҳларга ҳам тегишли.
Расмий маълумотларга кўра, бундай дифференциал нарх сиёсати маданий меросни сақлашни молиялаштириш механизми сифатида таклиф қилинмоқда. Бироқ, бу ташаббусга маҳаллий касаба уюшмалари қаршилик кўрсатди.
Уларнинг сўзларига кўра, бундай амалиёт бошқа Европа мамлакатларида ёки АҚШда мавжуд эмас.
Энди Европа Иттифоқига аъзо бўлмаган мамлакатлар фуқаролари дунёдаги энг кўп ташриф буюриладиган музей - Луврга кириш учун 32 евро тўлашлари керак бўлади, бу Европа Иттифоқи резидентлари учун чиптадан 45 фоизга қимматроқ. Худди шундай, Шамбор саройига кириш нархи 31 еврони ташкил этади, бу Европадан келган меҳмонлар учун нархдан 10 еврога қимматроқ. Версаль саройига чипта нархи эса чоршанба кунидан бошлаб яна 3 еврога ошади.
Франция Маданият вазирлигининг маълумотларига кўра, бу йил ушбу нарх сиёсати Консьержери, Сент-Шапель ва Опера Гарнье объектларига ҳам тегишли бўлади.
— Мен Европа Иттифоқига аъзо бўлмаган мамлакатлардан келган сайёҳлар кириш чипталари учун кўпроқ пул тўлашларини истайман. Бу қўшимча маблағлар миллий мерос объектларини тиклаш учун ишлатилиши керак. Французлар ҳамма нарсани ўз чўнтагидан тўлашлари шарт эмас, — деб тушунтирган эди маданият вазири Рачида Дати 2024 йил охирида.
Бироқ, Бельгия нашрлари бу қарорнинг Европа ва АҚШда ўхшаши йўқлигини таъкидламоқда. Масалан, Лондондаги Британия музейи — бепул, Амстердамдаги Рейксмузей, Мадриддаги Прадо ва Берлиндаги Эски миллий галарея ташриф буюрувчиларни географик келиб чиқишига қараб ажратмайди.
Вазирлик маълумотларига кўра, янги тариф сиёсати Францияга йилига қўшимча 20-30 миллион евро даромад келтиради. Бу пуллар, бошқа нарсалар қатори, президент томонидан бошланган ва 1 миллиард евродан ортиқ маблағни талаб қиладиган Луврни тиклаш лойиҳасига йўналтирилади.
Эслатиб ўтамиз, полиция Луврдаги ўғирлик иши бўйича барча гумонланувчиларни ҳибсга олди.