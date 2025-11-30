Франция ўрта мактабларда мобиль телефонлардан фойдаланишни тақиқлайди
ASTANA. Kazinform — Франция расмийлари юқори синфларда мобиль телефонлардан фойдаланишни тақиқлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Белта канали BFMTVга таяниб хабар берди.
«Биз ўрта мактабларда мобиль телефонларни олиб ташладик. Эҳтимол, кейинги ўқув йилидан бошлаб биз ушбу қоидани юқори синфларда ҳам жорий қиламиз», — деди Франция президенти Эммануэль Макрон.
Унинг сўзларига кўра, “рақамли танаффус” (мобиль телефонлардан фойдаланишни тўлиқ тақиқлаш) ўрта мактабларда 2025 йилдан бошлаб босқичма-босқич жорий этила бошлади. Ўтган йили бу амалда юзга яқин ўрта мактабда синовдан ўтказилди. Макрон бу чора “жуда яхши ишлаётганини” таъкидлади.
У шунингдек, Францияда “ўсмирлар орасида ёлғизлик ва руҳий саломатлик муаммолари кўпаяётганини” таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолат, айниқса, ёшларнинг ижтимоий тармоқларда кўп вақт ўтказиши билан боғлиқ.
Эслатиб ўтамиз, биз илгари Жанубий Кореянинг мактабларда смартфонлардан фойдаланишни тақиқлаши ҳақида ёзган эдик.