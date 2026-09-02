Франция Shein ва Temu товарларига 20 еврогача солиқ солди
ASTANА. Кazinform — Европа Иттифоқи июль ойида кичик посилкалар учун 3 евро миқдорида алоҳида солиқ жорий этганидан бери Хитойдан кичик посилкалар импорти 40 фоизгача камайди, деб хабар беради Euronews.
Франция ультра тезкор мода саноатини назоратини кучайтирмоқда ва янги солиқ жорий этмоқда. Вақт ўтиши билан унинг миқдори ҳар бир кийим учун тахминан 20 еврога етиши мумкин.
1 сентябрдан кучга кирган янги солиқ Shein каби йирик электрон тижорат платформаларига қаратилган.
Бу чора Франция парламенти июнь ойида жуда кўп миқдорда паст сифатли кийимларни энг паст нархларда сотиши билан машҳур бўлган компаниялар фаолиятини тартибга солиш тўғрисидаги қонунни қабул қилганидан кейин жорий этилди.
Янги талаблар сўнгги йилларда Францияда сезиларли даражада машҳур бўлиб бораётган Осиё онлайн савдо гигантлари Shein, Temu ва AliExpress фаолиятини чеклашга қаратилган бир қатор чора-тадбирларнинг бир қисмидир.
— Ультра тезкор мода саноатининг атроф-муҳит ва иқтисодиётимизга зарарли таъсири яхши маълум ва ҳужжатлаштирилган, — деди Экологик трансформация вазири Матьё Лефевр 28 август, жума куни чора тафсилотлари эълон қилинганида.
Францияда ультра тезкор мода солиғи қандай ҳисобланади?
Қонунга кўра, маҳсулотнинг ультра тезкор мода тоифасига киришини аниқлаш учун иккита мезон қўлланилади. Булар бозорга қўйилган кийим-кечак ҳажми ва кийимни таъмирлаш нархининг уни сотиб олиш нархига нисбати.
Ҳар бир маҳсулот учун солиғ миқдори маълум маҳсулотнинг ушбу икки мезонга нисбатан ишлаши билан белгиланадиган шкала бўйича ҳисобланади.
Масалан, 2026 йилда ультра тезкор мода деб таснифланган ҳар бир ички кийим 50 евро цент, футболка 2 евро, жинси шим 9 евро ва куртка 12 евро миқдорида солиғга тортилади.
2030 йилга бориб, солиқ ҳар бир буюм учун 19,50 еврога етиши мумкин. Бироқ, максимал лимит маҳсулотнинг солиқдан олдинги нархининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.
Лефевр идораси маълумотларига кўра, ҳозирда компанияларга фақат ўз ҳисоботларига таянмасдан, мустақил равишда маълумотларни тўплаш имконини берувчи махсус восита ишлаб чиқилмоқда.
Душанба куни Гонконг фонд биржасида узоқ кутилган бирламчи оммавий таклиф (IPO) да Shein компанияси бозор нархи б 26,3 миллиард долларга (22,7 миллиард евро) баҳоланган. Компания AFPнинг бу чорага қатнашиш ҳақидаги саволига изоҳ беришдан бош тортди.
Temu ва AliExpress вакиллари ҳам изоҳ бериш сўровларига дарҳол жавоб беришмади.
Европалик чакана сотувчилар солиқдан озод қилинадими?
Янги чорадан таъсирланган чакана сотувчиларнинг аниқ сони мунозарали масала бўлиб келган.
Июль ойида Лефевр бошқарадиган идора H& M ва Zara каби чакана сотувчилар янги солиққа тортилмаслигини айтди. Баъзи таҳлилчилар буни Европа ва Франция компаниялари учун янги молиявий юкдан амалда озод қилиш сифатида кўришди.
Франция расмийлари бир неча бор Shein, Temu ва AliExpress ультра тезкор мода саноатининг тез ўсишининг асосий сабаблари эканлигини таъкидлаган.
Европа Комиссияси ҳам қонуннинг Европа Иттифоқи қонунларига мувофиқлиги ҳақида саволлар туғдирди. Бироқ, Лефевр бошчилигидаги идоранинг сўзларига кўра, бу хавотирлар "олиб ташланган" ва чоранинг кучга киришига тўсқинлик қилиши кутилмайди.
Шу билан бирга, Хитой июль ойида Франция томонидан қабул қилинган қонунга жавобан жавоб чораларини кўриши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган эди. Пекин янги қоидани "камситувчи" деб атади ва у савдо тамойилларини бузишини айтди.
Эслатиб ўтамиз, арзон импорт даври тугади: TEMU Туркияда халқаро сотувларини тўхтатди.