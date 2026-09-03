Франция қамоқхоналаридаги маҳбуслар зичлиги рекорд даражага етди
ASTANА. Кazinform — Франция қамоқхона тизими маҳбуслар сони бўйича янги рекорд даражага етди.
2026 йил 1 август ҳолатига кўра, мамлакатдаги ахлоқ тузатиш муассасаларидаги 63 303 та операцион ўринда 89 668 маҳбус сақланган.
Le Figaro газетасининг хабар беришича, маҳбуслар сони ўтган йил давомида 6,5 фоизга ошган. Умумий зичлик даражаси 141,6 фоизга етди. Судгача ушлаб туриш марказлари ва қисқа муддатли жазони ўтаётганлар ёки судни кутаётганлар учун муассасалардаги зичлик 175 фоизга етди.
Тўшакларнинг етишмаслиги туфайли камералар полига 7956 та матрац қўйилди. Бу рақам ўтган йил давомида 43,5 фоизга ошди.
2026 йил бошида Европа Кенгаши Франция қамоқхоналарининг аҳволини танқид қилиб, уларнинг "одамлар омбори"га айланиши хавфи ҳақида огоҳлантирди. Ташкилот ҳисоботида антисанитария шароитлари ва зўравонлик юқори даражада эканлиги айтилган.
Июль ойида эълон қилинган ҳисоботда қамоқхоналар бош инспектори Доминик Симонно бутун мамлакат бўйлаб чоралар кўрилмаётганидан шикоят қилган.
Франция Адлия вазирлиги модулли қамоқхоналарда қўшимча 3000 та ўрин яратишни режалаштирмоқда, уларнинг ярми 2027 йилга бориб фойдаланишга топширилиши керак.
Янги иншоотлар қуриш қамоқхона аҳолисининг ўсишига дош беришга ёрдам бермайди. Франция вазиятни барқарорлаштириш учун ҳар олти ҳафтада битта ахлоқ тузатиш муассасасини очиш зарур деб ҳисоблайди.
Франция, Туркия билан бирга, қамоқхона аҳолиси зичлиги энг юқори бўлган мамлакатлар қаторига киради.
Эслатиб ўтамиз, Гватемалада учта қамоқхонадаги тартибсизликлар вақтида 7 полиция ходими ҳалок бўлди.