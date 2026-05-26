Франция адлия вазири миграцияни уч йилга музлатиш таклифини билдирди
ASTANА. Кazinform – Вазирнинг сўзларига кўра, мамлакатга мигрантлар оқимини тўхтатиш ва депортация қилиниши керак бўлганларни депортация қилиш керак, деб хабар беради DW.
Жеральд Дарманен Францияда миграцияни уч йилга музлатиш таклифини берди. Унинг сўзларига кўра, Франция чет эл фуқароларини интеграция ва ассимиляция қилиш борасида "имкониятларининг чегарасига етди".
Вазирнинг сўзларига кўра, мамлакатга мигрантлар оқимини тўхтатиш ва депортация қилиниши керак бўлганларни депортация қилиш керак. У шунингдек, визалар масаласини чет эл фуқароларининг Францияни тарк этиш талабларини бажариш билан боғлашни таклиф қилди.
Жеральд Дарманен шунингдек, оилани бирлаштириш тартиби орқали ишга қабул қилиш асосида яшаш учун рухсатнома олган фуқароларнинг қариндошларига рухсатнома беришни тўхтатиш зарурлигини айтди.
Вазир шунингдек, Франция Конституциясига расмийларга миграция квоталарини чеклаш, ариза берувчилар сони, уларнинг келиб чиқиш мамлакати ва малакасини муҳокама қилиш ҳуқуқини беришни таклиф қилди.
Франция ички ишлар вазирлигининг маълумотларига кўра, 2025 йилда мамлакатда рекорд даражадаги 4,5 миллион рухсатнома берилган. Уларнинг ҳар учдан бир қисми оилани бирлаштириш асосида берилган.
Ҳозирда Францияда қонуний равишда яшовчи чет элликлар катталар аҳолисининг 8 фоизидан ортиғини ташкил қилади.
