18:12, 22 Октябрь 2025 | GMT +5
“Формула-1” пойгаси Ўзбекистонда ўтказилиши мумкин
ТASHKENT. Кazinform – Ўзбекистон “Формула-1” пойгасининг айрим босқичларини ўз ҳудудида ўтказиш имкониятини кўриб чиқмоқда, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Бу ҳақда таниқли британиялик журналист Жо Сейвард хабар берди.
Унга кўра, Ўзбекистон вакили Сингапурда бўлиб ўтган Гран-прига ташриф буюрган ва пойга давомида “Формула-1” пойгасининг айрим босқичларини Тошкент ва мамлакатнинг бошқа йирик шаҳарларида ўтказиш имкониятларини муҳокама қилган.
– Пойга Таиланд, Жанубий Корея ва Ўзбекистонда ўтказилиши мумкин. Бу эса ушбу мамлакатларда автоспортга қизиқиш ортиб бораётганидан далолат беради, – деди Жо Сейвард.
Эслатиб ўтамиз, Верстаппен жорий йилнинг сентябрь ойида Озарбайжонда ўтказилган “Формула-1” Гран-присида ғолиб чиққан эди.