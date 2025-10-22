OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:12, 22 Октябрь 2025 | GMT +5

    “Формула-1” пойгаси Ўзбекистонда ўтказилиши мумкин

    ТASHKENT. Кazinform – Ўзбекистон “Формула-1” пойгасининг айрим босқичларини ўз ҳудудида ўтказиш имкониятини кўриб чиқмоқда, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    Формула-1
    Фото: Азертадж

    Бу ҳақда таниқли британиялик журналист Жо Сейвард хабар берди.

    Унга кўра, Ўзбекистон вакили Сингапурда бўлиб ўтган Гран-прига ташриф буюрган ва пойга давомида “Формула-1” пойгасининг айрим босқичларини Тошкент ва мамлакатнинг бошқа йирик шаҳарларида ўтказиш имкониятларини муҳокама қилган.

    – Пойга Таиланд, Жанубий Корея ва Ўзбекистонда ўтказилиши мумкин. Бу эса ушбу мамлакатларда автоспортга қизиқиш ортиб бораётганидан далолат беради, – деди Жо Сейвард.

    Эслатиб ўтамиз, Верстаппен жорий йилнинг сентябрь ойида Озарбайжонда ўтказилган “Формула-1” Гран-присида ғолиб чиққан эди.

    Теглар:
    Спорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!