Ford хавфли носозлик туфайли 119 минг автомобилни қайтариб олади
АSTANА. Kazinform — Ford ёнғин хавфини келтириб чиқариши мумкин бўлган хавфли носозлик туфайли тахминан 119 000 автомобилни қайтариб олишини маълум қилди, деб хабар беради CBS News.
Бу ҳақда Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (NHTSA) хабар берди. Автомобилларни қайтариб олишга двигатель блокидаги иситгичнинг нуқсони сабаб бўлди: баъзи ҳолларда у ёрилиб, оқиб кетиши мумкин, бу қурилма уланганида қисқа туташув хавфини келтириб чиқаради.
Қайтариб олиш 2,0 литрли двигателлар билан жиҳозланган 2013-2018 ва 2016-2018 йиллардаги Ford Focus, 2013-2019 Escape, 2015-2016 MKC ва 2019 ва 2024 йиллардаги Explorer моделларига тааллуқли.
NHTSA эгаларига муаммо ҳал этилгунга қадар двигатель блоки иситгичларидан вақтинча фойдаланмасликни тавсия қилади. Ford ваколатли дилерлар нуқсонли қисмларни бепул алмаштиришини тушунтирди.
Хавфсизлик рисклари ҳақида олдиндан хабарномалар 13 февралда эгаларига юборилиши режалаштирилган. Қўшимча хатлар сўнгги таъмирлаш ишлари якунланганидан сўнг юборилади, таъмирлаш апрель ойида якунланиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Хитой автомобиль ишлаб чиқарувчиси қарийб 90 000 та автомобилни қайтариб олади.