Флорида озиқ-овқат тармоғи ўқотар қуролларни очиқ олиб юришга рухсат беради
ASTANA. Kazinform - Флоридадаги энг йирик озиқ-овқат тармоғи энди штат бўйлаб юзлаб дўконларда ўқотар қуролларни очиқ олиб юришга рухсат беради, деб хабар беради FOX Business.
Сайтдаги маълумотга кўра, Флоридада 882 та дўкони мавжуд Publix компанияси сўнгги ҳафталарда бу амалиётга рухсат беришни бошлади.
Publix вакили хабар қилишича, Флоридада 2025 йил 25 сентябрдан бошлаб отиш қуролини очиқ кўрсатиб юришга рухсат берилган ва компания «барча федерал, штат ва маҳаллий қонунларнинг бажарилишини таъминлайди».
Бунга Флорида апелляция суди штатда ўқотар қуролларни очиқ олиб юришни тақиқлаш конституцияга зид деб топилганидан кейин рухсат берилган.
Бироқ, суд бинолари, мактаблар ва ҳукумат бинолари каби баъзи жойларда ўқотар қуролни очиқ ёки яширин олиб юриш тақиқланади.
Publixнинг асосий рақобатчиларидан бири Winn-Dixie ўз дўконларида ўқотар қуролларни тақиқлаш сиёсатини давом эттиришини эълон қилди.
