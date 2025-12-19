Финляндияда мол гўшти нархи рекорд даражага кўтарилди
ASTANA. Kazinform — Финляндияда мол гўштининг улгуржи нархлари тарихий энг юқори даражага етди. Сўнгги бир йил ичида бутун мол гўшти тана гўшти нархи тахминан 25 фоизга ошди. Нархларнинг кескин ошишининг асосий сабаблари Европа бозорида мол гўшти нархининг ошиши, маҳаллий ишлаб чиқаришнинг камайиши ва хорижга тирик қорамол экспорти ҳисобланади, деб ёзади Азертадж.
Гўштни қайта ишлаш компаниялари Европа бўйлаб қорамол танқислиги сезилаётганини айтяпти. Талаб таклифдан сезиларли даражада юқори ва Африка, Туркия ва
Яқин Шарқдаги харидорларнинг юқори нархлари Финляндия қорамоллари учун рақобатни кучайтиряпти. Шу муносабат билан, Финляндия қайта ишлаш компаниялари ҳам қорамолларни чет элга жўнатмаслик учун фермерларга экспортчилар таклиф қилган нархларда тўлашга мажбур.
Нархларнинг ошиши истеъмолчиларга ҳам таъсир қила бошлади. Июль ва сентябрь ойлари оралиғида чакана мол гўшти нархлари тахминан 14 фоизга ошди. Ҳозирда бир килограмм қийма мол гўшти 10 евродан 15 еврогача сотиляпти. Баъзи истеъмолчилар арзонроқ бўлгани учун товуқ гўштига ўтишни бошлаган.
Сўровномада қатнашганларнинг фикрига кўра, агар мол гўшти нархи килограммига 20 еврога етса, мол гўштига талаб кескин пасайиши мумкин.
Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, агар истеъмолчилар мол гўштидан оммавий равишда воз кечсалар, мамлакат чорвачилик саноати заифлашиши мумкин, маҳсулотнинг катта қисми талаб юқори бўлган Европа бозорларига кетиши мумкин.