Финляндияда дунёдаги энг катта «Рунеберг» торти пиширилди
ASTANA. Kazinformм — Финляндиянинг Турку шаҳрида дунёдаги энг катта “Рунеберг» торти пиширилди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ Yle телерадиокомпаниясига таяниб.
Агентлик маълумотларига кўра, тортнинг баландлиги 57 сантиметр ва оғирлиги 33,5 килограммни ташкил этади. Уни тахминан 350 бўлакка бўлиш мумкин. Тортни пишириш учун уч кун керак бўлди.
Чоршанба куни новвой Теро Кемппайнен ва ошпаз Робин Хоппе тортни тайёрлашди. Тортнинг юқори қисмини безаб турган "қопқоқ"ни кўтариш учун иккаласига катта эҳтиёткорлик ва аниқлик керак бўлган.
"Охирги штрихлар ҳар доим энг ҳаяжонли лаҳзалардир, лекин биз тўрталамиз буни биргаликда уддаладик", - дейди Кемппайнен.
Олдинги рекорд икки йил олдин ўрнатилган эди. Ўша пайтда «Рунеберг» тортининг баландлиги 46 сантиметр бўлган эди.
«Рунеберг» куни 5 февралда Финляндиянинг миллий шоири Йоханн Людвиг Рунеберг шарафига нишонланади. Байрам доирасида «Рунеберг» тортига алоҳида эътибор берилади. Ушбу ширинлик муаллифи шоирнинг рафиқаси Фредрика Рунебергдир. Унинг ошпазлик китобидаги торт рецепти Порвоо шаҳрининг расмий сайтида чоп этилган.