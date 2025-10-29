16:40, 29 Октябрь 2025 | GMT +5
Финляндия Президенти Қозоғистон тарихига оид экспонатлар билан танишди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Александр Стубб Миллий музейга ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда.
— Қозоғистон ва Финляндия президентларига Миллий музейда қадимги даврлардан то ҳозирги кунгача бўлган даврни қамраб олувчи ноёб тарихий ва маданий қадриятлар тақдим этилди, — дейилади хабарда.
Давлат раҳбарлари Қадимий туркий цивилизация заллари, Буюк Даштнинг қадимий санъати ва технологиялари ҳамда қозоқларнинг анъанавий маданияти залларига ташриф буюрди ва энг қимматли тарихий экспонатларни кўрди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Александр Лукашенко билан телефон орқали мулоқот қилди.