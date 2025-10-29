OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:40, 29 Октябрь 2025 | GMT +5

    Финляндия Президенти Қозоғистон тарихига оид экспонатлар билан танишди

    ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Александр Стубб Миллий музейга ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда.

    Тоқаев ва Стубб
    Фото: Ақорда

    — Қозоғистон ва Финляндия президентларига Миллий музейда қадимги даврлардан то ҳозирги кунгача бўлган даврни қамраб олувчи ноёб тарихий ва маданий қадриятлар тақдим этилди, — дейилади хабарда.

    Стубб
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарлари Қадимий туркий цивилизация заллари, Буюк Даштнинг қадимий санъати ва технологиялари ҳамда қозоқларнинг анъанавий маданияти залларига ташриф буюрди ва энг қимматли тарихий экспонатларни кўрди.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Александр Лукашенко билан телефон орқали мулоқот қилди.

    Теглар:
    Александр Стубб Қозоғистон Президенти Музей Финляндия Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!