Давлат раҳбари Александр Лукашенко билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Беларусь Республикаси Президенти билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарлари Қозоғистон-Беларусь муносабатларининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболларини муҳокама қилдилар. Шунингдек, улар сиёсий мулоқот юқори даражада эканлигини ва савдо-иқтисодий ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик изчил ривожланиб бораётганини таъкидладилар.
Томонлар халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар.
Қозоғистон Президенти Минскда бўлиб ўтаётган Евросиё хавфсизлик конференциясининг аҳамиятини таъкидлади.
Давлат раҳбарлари бўлажак қўшма тадбирлар доирасида яқин ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олдилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилган эди.