Финляндия олий таълим даражаси бўйича қўйилган мақсаддан ортда қолмоқда
ASTANA. Kazinform – 2030 йилга қадар белгиланган 50 фоизлик кўрсаткичга қарамай, ҳозирги кунда Финляндияда 25-34 ёш оралиғидаги аҳолининг атиги 40 фоиздан кам қисми олий таълим дипломига эга, деб хабар қилади Азертадж.
Бу ривожланган мамлакатлар бўйича ўртача кўрсаткичдан фоиз ҳисобида тўққиз пунктга паст.
Лицей битирувчилари оммавий равишда олий ўқув юртларига кириб бораётган бўлса-да, ўсиш асосан касб-ҳунар коллежлари битирувчилари ҳисобига бўлиши керак, бироқ улар учун олий таълимга йўл ҳануз мураккаб бўлиб қолмоқда.
Таълимни давом эттиришга бўлган юқори қизиқишга қарамай, касб-ҳунар коллежлари битирувчиларининг атиги 20-30 фоизи бир неча йил ичида олий таълимга киради.
Бунинг асосий сабабларидан бири - олдинги йилларда университетларга кира олмаган катталар абитуриентлар ҳисобига шаклланган таълим муассасаларидаги ўринлар учун юқори рақобатидир.
Etla тадқиқот маркази юқори маълумотли мутахассислар етарли бўлмаса, экспорт ва ялпи ички маҳсулотнинг сезиларли даражада пасайишини башорат қиляпти.
Компаниялар кейинги ўн йил ичида 140 мингта янги ходимга эҳтиёж сезишини тахмин қиляпти, уларнинг тўртдан уч қисми олий маълумотга эга бўлиши керак.
Шунингдек, Таълим вазирлиги агар ҳозирги талабаларни қабул қилиш даражаси сақланиб қолса, Финляндия вақт ўтиши билан мақсадли даражага эриша олишини ва университет битирувчилари сонининг кўпайиши келгуси йилларда халқаро таққослашларда ҳам акс этишини таъкидлади.
Бироқ, бу жараён жуда секин кетмоқда ва тизимли ўзгаришларни талаб қилади.