Филиппиндаги вайронкор зилзила қурбонлари сони 78 кишига етди
ASTANA. Kazinform – 8 июнда Филиппин жанубидаги Минданао ороли қирғоқларида содир бўлган 7,8 магнитудали вайронкор зилзила қурбонлари сони камида 78 кишига етди. Яна 30 киши бедарак йўқолган, деб хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда пайшанба куни Табиий офатлар хавфини камайтириш ва бошқариш бўйича миллий кенгаш маълум қилди.
Кенгаш маълумотларига кўра, зилзила 357 мингдан ортиқ хонадонга ёки тахминан 1,5 миллион кишига таъсир кўрсатган. Ҳозирда 47 та эвакуация марказида 22 мингга яқин одам жойлашган.
Тахминан 74 700 та уй шикастланган, шундан 13 700 таси бутунлай вайрон бўлган. Жами 774 та инфратузилма объекти шикастланган, натижада 1,29 миллиард Филиппин песоси (тахминан 21,3 миллион АҚШ доллари) миқдорида зарар етказилган.
Қишлоқ хўжалигига етказилган зарар 29,8 миллион песо (тахминан 493 минг АҚШ доллари) га баҳоланмоқда.
Филиппин Вулқоншунослик ва сейсмология институти маълумотларига кўра, тектоник зилзила 8 июнда маҳаллий вақт билан соат 07:37 да қайд этилган.
Зилзила эпицентри Сарангани провинциясининг Маасим шаҳридан 32 километр жануби-ғарбда, Минданао оролида жойлашган. Зилзила эпицентри 33 километр чуқурликда бўлган.
Эслатиб ўтамиз, 8 июнда Филиппинда 7,8 магнитудали зилзила содир бўлганидан кейин цунами ҳақида огоҳлантириш эълон қилингани ҳақида ёзган эдик. Кейинчалик, зилзила қурбонлари сони 55 кишига етгани ҳақида хабар берилган эди.