    Филиппинда йўл ҳалокатида 11 киши ҳалок бўлди, 3 киши жароҳатланди

    ASTANA. Kazinform — Фожиали воқеа маҳаллий вақт билан тахминан 09:00да Камалиг муниципалитетидаги йўлда содир бўлди, дея хабар беради Синьхуа агентлиги мамлакат ҳуқуқ-тартибот идораларига таяниб.

    жол апаты
    Фото: pexels.com

    Маҳаллий полициянинг хабар беришича, Филиппиннинг Манила жануби-шарқидаги Албай провинциясида чоршанба куни тонгда 10 ғилдиракли юк машинаси йўловчи микроавтобуси билан тўқнашиб кетди, натижада 11 киши ҳалок бўлди ва яна 3 киши жароҳатланди, баъзилари жиддий.

    Видеолавҳада катта тезликда кетаётган юк машинаси қарама-қарши бўлакда кетаётган микроавтобус билан тўқнашиб кетганини кўриш мумкин. Микроавтобусда 14 киши бўлган.

    Жабрланганлар орасида юк машинаси ҳайдовчиси ва унинг ёрдамчиси ҳам бор.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Филиппинда “Фунг-Вонг” супер тўфони туфайли миллионга яқин одам эвакуация қилингани хабар қилинганди.

