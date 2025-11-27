Филиппинда йўл ҳалокатида 11 киши ҳалок бўлди, 3 киши жароҳатланди
ASTANA. Kazinform — Фожиали воқеа маҳаллий вақт билан тахминан 09:00да Камалиг муниципалитетидаги йўлда содир бўлди, дея хабар беради Синьхуа агентлиги мамлакат ҳуқуқ-тартибот идораларига таяниб.
Маҳаллий полициянинг хабар беришича, Филиппиннинг Манила жануби-шарқидаги Албай провинциясида чоршанба куни тонгда 10 ғилдиракли юк машинаси йўловчи микроавтобуси билан тўқнашиб кетди, натижада 11 киши ҳалок бўлди ва яна 3 киши жароҳатланди, баъзилари жиддий.
Видеолавҳада катта тезликда кетаётган юк машинаси қарама-қарши бўлакда кетаётган микроавтобус билан тўқнашиб кетганини кўриш мумкин. Микроавтобусда 14 киши бўлган.
Жабрланганлар орасида юк машинаси ҳайдовчиси ва унинг ёрдамчиси ҳам бор.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Филиппинда “Фунг-Вонг” супер тўфони туфайли миллионга яқин одам эвакуация қилингани хабар қилинганди.