FIFА бу йилги Жаҳон чемпионати учун мукофот пулини 871 миллион долларгача оширди
ASTANА. Кazinform — Халқаро футбол ассоциацияси кенгаши (FIFА) 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун мукофот пулини 871 миллион долларгача оширишни маъқуллади. Бу қарор ташкилот кенгашининг Канаданинг Ванкувер шаҳрида бўлиб ўтган йиғилишида қабул қилинди, деб хабар беради федерация расмий веб-сайти.
FIFА маълумотларига кўра, мукофот пули 15 фоизга ошди. Маблағлар турнирда иштирок этаётган 48 та жамоа ўртасида тақсимланади.
Ташкилот вакиллари тўловларнинг қайта кўриб чиқилишини турнирнинг тижорат муваффақияти ва миллий федерацияларнинг логистика, солиқлар ва ташкилий иштирок учун харажатларининг ошиши билан боғлашди.
Янгиланган шартларга кўра, ҳар бир жамоа аввал тақдим этилган 10,5 миллион доллар ўрнига камида 12,5 миллион доллар олади. Машғулотлар учун ажратилган маблағлар ҳар бир жамоа учун 2,5 миллион долларгача, саралаш тўлови эса 10 миллион долларгача оширилди.
Делегация харажатлари ва чипталар квотасининг кенгайиши учун қўшимча субсидиялар тақдим этилади. Ушбу мақсадлар учун 16 миллион доллардан ортиқ маблағ ажратилди.
Даромаднинг бир қисми FIFАнинг 211 аъзо ассоциациялари орқали жаҳон футболини ривожлантиришга қайта тақсимланади.
2026 йилги Жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади. Турнирда биринчи марта 48 та жамоа иштирок этади.
