ФИФА 2026 йилги жаҳон чемпионати иштирокчиларига бериладиган мукофот миқдорини оширади
ASTANA. Kazinform — ФИФА яқинлашиб келаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этувчи 48 та миллий терма жамоа учун тўловларни кўпайтиришни режалаштирмоқда, деб хабар беради Al Jazeera.
Ҳозирда миллий ассоциациялар билан музокаралар олиб борилмоқда ва якуний қарор ташкилот кенгашининг Ванкувердаги йиғилишида қабул қилинади.
Дастлаб турнирнинг мукофот жамғармаси 727 миллион долларни ташкил этган эди. Шундан ғолиб жамоа 50 миллион доллар олди ва ҳар бир иштирокчи камида 10,5 миллион доллар олиши керак эди. Бироқ, Европа федерациялари логистика, солиқлар ва АҚШ, Канада ва Мексикага ташриф харажатларининг юқорилиги сабабли ушбу миқдорларни қайта кўриб чиқишни таклиф қилди.
Ҳозирда ФИФАнинг молиявий аҳволи барқарор. Тўрт йиллик цикл давомида ташкилотнинг даромади 11 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Шу муносабат билан нафақат миллий жамоаларга бериладиган мукофот пуллари, балки унинг 211 аъзо ассоциациялари учун молиялаштириш миқдори ҳам оширилади.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача бўлиб ўтади.
Аввалроқ 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун 1 миллиондан ортиқ чипталар сотилгани маълум бўлган эди.