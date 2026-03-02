OZ
    FIDE рейтинги: ўзбекистонлик Абдусатторов ва Синдоров юксалишга эришди

    TASHKENT. Kazinform — Халқаро шахмат федерацияси томонидан эълон қилинган март ойи учун янгиланган FIDE рейтингида ўзбекистонлик Нодирбек Абдусатторов 19 ойлик танаффусдан кейин яна 5-ўринга кўтарилишга муваффақ бўлди, деб хабар беради UzA.

    шахматчилар
    Фото: UzA

    Жорий йил январь-февраль ойларида Нидерландиянинг Вейк-ан-Зее шаҳрида 88-бор ташкил этилган “Tata Steel Chess–2026” турнирининг "Masters" гуруҳида ғолибликка эришиши ортидан ўз ҳисобига 20 очко қўшган Абдусатторов февраль ойидаги кўрсаткичини етти поғонага яхшилади.

    Шунингдек, мазкур турнирда 2-ўринни эгаллаган Жавоҳир Синдоров 19 очко жамғарди ҳамда кучлилар рейтингида 13-қаторни банд этишга эришди.

    FIDEнинг эркаклар ўртасидаги ТОП-100 рейтингида Абдусатторов ва Синдоровдан ташқари ўзбекистонлик гроссмейстерлардан Нодирбек Ёқуббоев 39, Рустам Қосимжонов 48 ва Шамсиддин Воҳидов 82-ўринда қайд этилди.

    Рейтинг
    Фото: UzA

    Мазкур рейингда кучли тўртликни норвегиялик Магнус Карлсен, америкалик Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана, германиялик Винсент Кеймер банд этган.

    Аёллар рейтингини хитойлик 4 нафар шахматчи бошқараётган бўлса, ўзбекистонликлардан Афрўза Ҳамдамова 38, Гулруҳбегим Тоҳиржонова 97, Умида Омонова 100-ўриндан жой олди.

    Бундан ташқари, FIDEнинг ёшлар рейтингида ўзбекистонликлардан Муҳиддин Мадаминов 22, Муҳаммадзоҳид Суяров 96-ўринни, шахматчи ёш қизлар рейтингида Афрўза Ҳамдамова 3, Мадинабону Халилова ва Гулдона Каримова 19-20-поғоналарни эгаллади.

    Энг яхши шахмат федерациялари рейтингида Ўзбекистон 12-ўриндан жой олган бўлса, ушбу кўрсаткичда кучли бешликни АҚШ, Ҳиндистон, Россия, Хитой ва Германия давлатлари эгаллади.

    Эслатиб ўтамиз, FIDE Circuit рейтингида ўзбекистонлик Абдусатторов ва Синдоров етакчи.

