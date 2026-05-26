Ferrari ўзининг илк электромобилини тақдим этди: Ferrari Luce
ASTANA. Kazinform — Ferrari ўзининг биринчи тўлиқ электр автомобилини расман тақдим этди. Ferrari Luce деб номланган тўрт эшикли суперкарнинг тақдимоти бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform Reuters агентлигига таяниб.
Афсонавий спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси учун бу сўнгги йиллардаги энг хавфли ва кутилган лойиҳалардан биридир.
Янги электр Ferrari соатига 310 километргача тезликка эриша олади. Автомобилнинг нархи 500 минг евродан ошади.
Luce номи италян тилида "енгил" деган маънони англатади.
Янги модел формат ва дизайн жиҳатидан анъанавий Ferrari автомобилларидан сезиларли даражада фарқ қилади.
Ferrari Luce модели LoveFrom студияси томонидан ишлаб чиқилган. Ушбу студияга Жони Айв асос солган. У илгари Apple компаниясининг бош дизайнери бўлган.
Манбаларга кўра, электрокар катта кузовга ва бренднинг классик моделларига ўхшамайдиган ноёб дизайнга эга.
Мутахассислар Ferrariнинг биринчи электр автомобилининг ишга туширилишини ҳашаматли суперкар саноати учун муҳим босқич деб ҳисоблашади.
Ferrari бир неча йиллардан бери электрокар лойиҳаси устида ишламоқда.
Тайёргарлик ишлари ўн йилдан кўпроқ вақт олдин Formula One пойга автомобилларига гибрид технологияларни жорий этиш билан бошланган.
Компания ўзининг биринчи серияли гибрид моделларини 2019 йилда ишлаб чиқаришни бошлади.
Ferrari Luce автомобилининг мижозларга биринчи етказиб берилиши октябрь ойида бошланади.
Илгари жаҳон электромобиллар савдоси 2026 йилда яна ўсиб, 23 миллион донага етиши ҳақида хабар берилган эди. Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу дунёда сотиладиган барча автомобилларнинг тахминан 30 фоизини ташкил этади.