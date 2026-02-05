Федерал статистика: Германияда пиво истеъмоли ўтган йили энг паст даражага тушди
ASTANA. Kazinform – Германия пиво заводларида пиво савдоси рекорд даражада пасайди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Германия Федерал статистика бошқармасининг маълумотларига кўра, 2025 йилда тахминан 7,8 миллиард литр алкоголли пиво сотилган. Бу 2024 йилга (497,1 миллион литр) нисбатан 6,0 фоизга кам ва 1993 йилдан бери биринчи марта бу ҳажм 8 миллиард литрдан пастга тушди.
Статистикага Германия пиво заводлари ва омборларидан ички ва экспорт савдоси киритилган, бироқ алкоголсиз пиво, солодли ичимликлар ёки Европа Иттифоқига аъзо бўлмаган мамлакатлардан импорт қилинмаган.
Deutscher Brauer-Bund (Германия пиво ишлаб чиқарувчилари уюшмаси) бу пасайишни бир нечта омиллар билан боғлайди: заиф истеъмол муҳити, иқтисодий ноаниқлик, чекланган давлат харажатлари ва узоқ муддатли спиртли ичимликлар истеъмолини камайтириш тенденцияси, айниқса ёшлар орасида.
Саноат вакиллари немислар пиво истеъмол қилишда эҳтиёткорроқ ва мўътадилроқ бўлиб қолганликларини таъкидладилар. Шу билан бирга, алкоголсиз пиво сегменти барқарор ўсишни кўрсатмоқда ва бозорнинг энг динамик сегменти бўлиб қолмоқда.
Пиво ишлаб чиқарувчилари уюшмаси ҳисоб-китобларига кўра, алкоголсиз пиво Германияда умумий пиво савдосининг тахминан 9-10 фоизини ташкил қилади. Германия ушбу тоифада ишлаб чиқариш ва инновациялар бўйича жаҳон етакчиси сифатидаги мавқеини сақлаб қолди. Уюшма президенти Кристиан Вебер истеъмолчилар спортдан тортиб кундалик ҳаётгача ҳар қандай вазиятга мос келадиган юқори сифатли, мазали пиво излаётганини таъкидлади.