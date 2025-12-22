Европада сохта COVID-19 ва грипп тест намуналари аниқланди
ASTANА. Кazinform — Европа бозорида сохта бирлаштирилган COVID-19 ва грипп тест намуналари аниқланди. Бу ҳақда Кazinform мухбири хабар беради.
Euronews хабарига кўра, хитойлик ишлаб чиқарувчи «FCO24090516» партия рақами билан тарқатилган тестларнинг сохта эканлигини тасдиқлади.
Португалия расмийлари коронавирус ва А+В гриппини бир вақтнинг ўзида аниқлаш учун ўз-ўзини текшириш намуналарининг сохта версияларини тарқатиш бўйича огоҳлантириш юборганидан сўнг Испания Дори-дармон ва тиббий асбоблар агентлиги тегишли билдиришнома олди.
Асл маҳсулот Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида жойлашган Safecare Biotech компанияси томонидан ишлаб чиқарилган. Бироқ, аниқланган намуналарда FCO24090516 мавжуд эди, бу рақамни сохта деб тан олган.
Испания AEMPS агентлиги ушбу маҳсулотларнинг мамлакатда тарқалишини аниқлаш учун тергов бошлаган бўлса-да, ҳозирда сохта тестлар мамлакатдаги дорихоналар ёки дистрибьюторларга етиб келганига оид ҳеч қандай далил йўқ.
Шунингдек, FCO-6032 маҳсулот рақами остида ишлаб чиқарилган тестнинг қонуний версиялари ҳам мавжуд, бу уларни ташқи белгилар билан дарҳол фарқлашни қийинлаштиради.
Сохта тестлар ўртасида учта аниқ фарқ аниқланди: маҳсулотга ўзгартирилган маълумотларга эга ёрлиқ ёпиштирилган, партия рақами FCO24090516 , ишлаб чиқарилган сана 2024 йил сентябрь ва яроқлилик муддати 2026 йил сентябрь.
Эслатиб ўтамиз, Германия суди разведкага коронавируснинг келиб чиқиши ҳақидаги маълумотларни ошкор қилмасликка рухсат берди.