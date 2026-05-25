Европада ботларсиз янги ижтимоий тармоқлар ишга туширилади
ASTANА. Кazinform — Европада TikTok, X ва Instagramга альтернатива сифатида янги ижтимоий тармоқлар пайдо бўлди, деб хабар беради DW.
Шундай лойиҳалардан бири — Швециянинг W Social ижтимоий тармоғи.
Платформа яратувчилари маълумотлар хавфсизлиги, шаффофлик ва ботларнинг йўқлигига эътибор қаратаётганликларини айтишмоқда.
— W — янги ижтимоий тармоқ. Мустақил ва объектив. Дунё учун очиқ. У Европа қонунлари асосида, Европа инфратузилмаси билан ишлайди, — деди компания бош директори Анна Цайтер.
Унинг сўзларига кўра, лойиҳанинг асосий мақсади — Европада эркин мулоқот ва "демократияни ҳимоя қилиш" учун рақамли платформа яратиш.
Ишлаб чиқувчилар W Social ботлар ва сохта аккаунтлардан холи бўлишини даъво қилмоқдалар. Бунинг учун фойдаланувчилар рўйхатдан ўтишда шахсини тасдиқловчи ҳужжат билан тасдиқлашлари керак. Текширувдан сўнг маълумотлар дарҳол ўчирилади.
Цайтер шунингдек, Германия, Швейцария, Италия ва Бельгия компаниялари ва хусусий инвесторлар лойиҳага инвестиция киритганликларини хабар қилди.
Шу билан бирга, Европада яна бир лойиҳа ишлаб чиқилмоқда: 2025 йил охирида Берлинда жойлашган дастурчилар жамоаси томонидан эълон қилинган Wedium ижтимоий тармоғи.
W Social ва Wedium техник ёндашувлари билан фарқ қилади. Wedium Силикон водийсидаги ижтимоий тармоқларга ўхшаш ёпиқ, марказлаштирилган тизим сифатида ишлайди. W Social эса очиқ, марказлаштирилмаган платформа сифатида қурилмоқда. Бу фойдаланувчиларга бошқа рақамли тизимлар билан ўзаро алоқада бўлиш ва хабар алмашиш имконини беради.
