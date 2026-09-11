Европа марказий банки фоиз ставкаларини яна оширди
ASTANА. Кazinform — Европа марказий банки Яқин Шарқдаги можаролар фонида фоиз ставкаларини яна оширди, деб хабар беради DW.
Европа марказий банки инфляциянинг тезлашишини жиловлаш учун йил бошидан бери иккинчи марта фоиз ставкаларини оширди. Июнь ойида регулятор деярли уч йил ичида биринчи марта ставкани оширди.
Европа марказий банки бошқарув кенгаши 10 сентябрь, пайшанба куни бўлиб ўтган йиғилишида учта асосий фоиз ставкасини 25 базавий пунктга оширди. Регуляторнинг йиғилишдан кейинги баёнотига кўра, депозитлар бўйича ставка йилига 2,5 фоизгача, асосий қайта молиялаштириш операциялари бўйича 2,65 фоизгача ва маржа кредитлари бўйича 2,9 фоизгача ошди. Ушбу қарор «Трейдинг Экономикс» портали томонидан сўралган мутахассисларнинг прогнозларига мос келди.
— Яқин Шарқдаги можаро инфляция босимини давом эттирмоқда ва инфляция узоқ вақт давомида ўз мақсадидан анча юқори бўлиб қолиши мумкин, — дейилади Европа марказий банки баёнотида.
Регулятор шунингдек, ўрта муддатли истиқболда инфляцияни 2 фоизли мақсад даражасида барқарорлаштириш учун қўлидаги барча воситаларни мослаштиришга тайёрлигини таъкидлади.
Европа марказий банки президенти Кристин Лагард матбуот анжуманида ставкаларни ошириш тўғрисидаги қарор "мутлақо аниқ" эканлигини ва банк раҳбарияти буни бир овоздан қабул қилганини айтди. Унинг сўзларига кўра, ставканинг кейинги йўналиши муҳокама қилинмаган ва регулятор кирувчи статистик маълумотларга таянади.
Июнь ойида бўлиб ўтган йиғилишида Европа марказий банки 2023 йил сентябридан бери биринчи марта ставкаларни оширди. Пул-кредит сиёсатининг қаттиқлашиши Яқин Шарқдаги можаро ва инфляциянинг тезлашиши билан ҳам боғлиқ эди.
Европа марказий банки 2026–2028 йиллар учун прогнозларини қисман қайта кўриб чиқди
Сентябрь ойидаги йиғилишдан кейинги баёнотида Европа Марказий банки прогнозларга нисбатан ноаниқлик сақланиб қолганини таъкидлади ва инфляциянинг тезлашиши ва иқтисодий ўсишни секинлаштириш хавфига эътибор қаратди.
— Европа марказий банки мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган янгиланган сценарийлар ялпи ички маҳсулот ва инфляция динамикаси учун кенг кўламли мумкин бўлган йўналишларни акс эттиради, — дейилади хабарда.
Европа марказий банкининг маълумотларига кўра, евро ҳудудида умумий инфляция 2026 йилда ўртача 3 фоиз, 2027 йилда 2,5 фоиз ва 2028 йилда 2,1 фоизни ташкил қилади. Энергия ва озиқ-овқат нархларини ҳисобга олмаган ҳолда, асосий инфляция 2026 йилда 2,5 фоиз, 2027 йилда 2,6 фоиз ва 2028 йилда 2,3 фоизни ташкил қилиши прогноз қилинмоқда.
2026 йил учун асосий инфляция прогнози июнь ойига нисбатан ўзгармади, 2027 ва 2028 йиллар учун прогнозлар эса юқорига қараб қайта кўриб чиқилди.
2026 йил учун асосий иқтисодий ўсиш прогнози 0,9 фоизга, 2027 йил учун прогноз эса 1,4 фоизга оширилди. 2028 йилда евро ҳудудининг ялпи ички маҳсулоти 1,5 фоизга ўсиши кутилмоқда. Бу июнь ойидаги прогнозга мос келади.
Таъкидлаш жоизки, шу йилнинг июнь ойида Европа марказий банки 2023 йил сентябридан бери биринчи марта фоиз ставкаларини оширди ва бу қарорни инфляция хавфининг ортиши билан изоҳлади.
Европа марказий банки иқтисодчилари 2026 ва 2027 йиллар учун инфляция прогнозларини юқорига қараб қайта кўриб чиқдилар. Бу энергия нархларининг ошишига бўлган кутилган натижаларнинг ортиши билан боғлиқ эди. Бу товарлар ва хизматлар нархларининг янада ошишига олиб келиши мумкин.