Европа комиссияси Литвага 6,3 миллиард евро ажратади
ASTANA. Kazinform — Литва Европа комиссиясидан Европа Иттифоқининг SAFE (Security Action for Europe) ҳарбий дастури доирасида мудофаа лойиҳаларини молиялаштириш учун 6,3 миллиард евро миқдорида кредит олади, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Бу ҳақда Европа комиссиясининг Мудофаа ва космик масалалар бўйича комиссари Андрюс Кубилюс журналистларга маълум қилди.
“6,3 миллиард евро миқдоридаги кредитнинг ажратилиши - нафақат Европа саноати, балки рақибларимиз учун ҳам аниқ сигналдир. Европа ўз кучи ва суверенитетини жиддий қабул қилишини кўрсатяпти”, — деди у.
Маблағларнинг асосий қисми Литва армиясида моторли пиёдалар дивизиясини жойлаштириш харажатларига йўналтирилади.
Шунингдек, танклар ва гусеницали пиёда қўшинларининг жанговар машиналарини сотиб олиш, ҳаво ҳужумига қарши мудофаа тизимини кучайтириш ҳамда учувчисиз учиш аппаратларига қарши кураш воситаларини ривожлантириш бўйича миллиардлаб еврога тенг шартномалар тузилган.