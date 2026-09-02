Европа Иттифоқи сунъий интеллект учун 388 миллион евролик суперкомпьютер буюртма қилди
ASTANA. Kazinform - Европа Иттифоқи сунъий интеллектни ривожлантириш учун Франциянинг давлат компанияси Bull AI компаниясига янги юқори унумдор суперкомпьютер буюртма қилди. Шартнома қиймати 387,8 миллион еврони ташкил этади, деб хабар беради Kazinform DW нашрига таяниб.
Буюртмани суперкомпьютер технологияларини ривожлантириш билан шуғулланувчи Европа агентлиги EuroHPC берган. Янги ҳисоблаш мажмуасини Финляндияда ишлаб турган дата-марказга ўрнатиш режалаштирилмоқда.
Суперкомпьютерни 2027 йилнинг иккинчи ярмида ишга тушириш режалаштирилган. У сунъий интеллект ва юқори унумдор ҳисоблашлар учун Европа инфратузилмасининг бир қисмига айланади.
Bull AI бир неча ой олдин Atos IT-концернининг стратегик аҳамиятга эга активлари негизида ташкил этилган. Компания молиявий муаммоларга дуч келганидан сўнг ушбу активлар Франция давлати назоратига ўтган.
Ҳозирда EuroHPC сунъий интеллект учун 19 та маълумотларни қайта ишлаш маркази ва тахминан 10 та суперкомпьютерга эга. Европа тармоғига Германиядаги Юлих тадқиқот марказида ўрнатилган Jupiter суперкомпьютери ҳам киради.
EuroHPCнинг инфратузилма бўйича директори Евангелос Флороснинг айтишича, тармоқ яқин йилларда кенгайишда давом этади. Сунъий интеллект учун ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб мавжуд ресурслардан ошиб кетган.
EuroHPC томонидан молиялаштириладиган суперкомпьютерлар, жумладан, Европа сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва ривожлантириш учун ҳам қўлланилади.