Европа Иттифоқи иқтисодиётида ўсиш кузатилмоқда
АSTANА.Кazinform - Европа Комиссиясининг 2025 йил кузги иқтисодий прогнози шуни кўрсатадики, 2025 йилнинг дастлабки уч чораги учун кўрсаткичлар кутилганидан ошиб кетди, деб хабар беради Каzinform мухбири.
Европа Иттифоқининг иқтисодий ишлар, самарадорлик, инклюзивлик ва енгиллаштириш бўйича комиссари Валдис Домбровскис Европа Иттифоқининг асосий иқтисодий кўрсаткичларини эълон қилди.
— Дастлабки юқори кўрсаткичлар тарифларнинг ошиши олдидан экспортнинг ўсиши билан боғлиқ бўлса-да, Европа Иттифоқи иқтисодиёти учинчи чоракда ҳам ўсишда давом этди. Келажакка назар ташласак, мураккаб ташқи муҳитга қарамай, иқтисодий фаоллик прогноз даврида ўртача суръатларда ўсишда давом этиши керак, — деб таъкидлади Европа Комиссияси.
Бу йилги кузги прогнозга кўра, Европа Иттифоқида реал ЯИМ ўсиши 2025 ва 2026 йилларда 1,4% га, 2027 йилда эса 1,5% га етиши кутилган эди.
Евроҳудуд ушбу тенденцияга амал қилади, реал ЯИМ 2025 йилда 1,3% га, 2026 йилда 1,2% га ва 2027 йилда 1,4% га ўсади.
Евроҳудудда инфляция пасайиши давом этиши, 2025 йилда 2,1% гача пасайиши ва прогноз даврида тахминан 2% атрофида барқарор бўлиб қолиши кутилмоқда. Европа Иттифоқида инфляция 2027 йилда 2,2% гача пасайиши кутилмоқда.
— Европа Иттифоқи иқтисодиёти ноқулай шароитларга қарамай ўсишда давом этди. Энди, мураккаб ташқи муҳитни ҳисобга олган ҳолда, Европа Иттифоқи ички ўсишни рағбатлантириш учун қатъий чоралар кўриши керак. Бу қоидаларни соддалаштириш, ягона бозорни якунлаш ва инновацияларни рағбатлантириш орқали рақобатбардошликни ошириш бўйича ишларимизни тезлаштиришни англатади, — деди Валдис Домбровскис.
Эслатиб ўтамиз, Европа Иттифоқи яна 6 та сунъий интеллект заводи қуради.