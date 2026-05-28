Европа чикунгунья вируси ўчоғига айланиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Иқлим ўзгариши туфайли чикунгунья вирусининг тарқалиш майдони сезиларли даражада кенгайиб, XXI аср охирига бориб Европа, Шимолий Америка ва Шарқий Осиёнинг мўътадил минтақаларига етиб бориши мумкин, деб хабар беради Report.
Бу ҳақда Чжэцзян Хитой тиббиёти университети олимлари томонидан Frontiers in Cellular and Infection Microbiology журналида чоп этилган тадқиқотда айтилган.
Чикунгунья — Aedes туркумидаги чивинлар томонидан юқадиган ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан "эътиборсиз қолдирилган тропик касаллик" деб таснифланган вирусли касаллик. Касаллик юқори иситма, бўғимлар ва мушакларда кучли оғриқ, ҳолсизлик ва тери тошмаси билан тавсифланади.
Тадқиқотга кўра, иқлим исиши вирус ташувчи чивинларнинг, айниқса паст ҳароратларда ҳам омон қолиши мумкин бўлган Осиё йўлбарс чивинининг (Aedes albopictus) тарқалиш майдонининг кенгайишига ёрдам беради.
Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, 2100 йилга бориб инфекция ўчоқлари Европа, Шимолий Америка ва Шарқий Осиёнинг шимолий минтақаларига кўчиб ўтиши мумкин.
Тадқиқотчилар келажакдаги хавфни камайтириш учун эпидемиологик кузатувни кучайтириш ва мўътадил минтақаларда чивин популяциясини кузатиш зарурлигини таъкидладилар.
Эслатиб ўтамиз, олимлар чикунгунья вируси 29 та Европа мамлакатида тарқалиш хавфи ҳақида огоҳлантирди.