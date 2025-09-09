Еттилик қонунияти: хотира ва сунъий интеллект ўртасида боғлиқлик борми
ASTANA. Кazinform – Россия ва Буюк Британия тадқиқотчилари хотиранинг математик моделини ишлаб чиқди ва ундан тирик мавжудотлар, шунингдек, роботлар ва сунъий интеллект тизимлари учун сезги аъзоларининг (сезги аъзолари) оптимал сонини ҳисоблашда фойдаланди, деб хабар беради ТАСС.
Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, бундай сенсорларнинг (сезувчи органлар) оптимал тўплами бешта эмас, балки еттита индивидуал сезгини ўз ичига олади, деб хабар беради “Сколтех” матбуот хизмати.
— Инсон хотирасида сақланадиган индивидуал тушунчалар сони кўп бўлган ҳолат — уларнинг ҳар бири етти, беш ёки саккизта эмас, айнан етти рақамига тўғри келади. Бу хулосани инсон сезгиларига нисбатан ўта жиддий қабул қилмаслик керак, лекин у робототехника ва сунъий интеллект назариясида фойдали бўлиши мумкин, — деди университет матбуот хизматидан иқтибос келтирган ҳолда Сколтех сунъий интеллект маркази профессори Николай Бриллиантов.
Олимларни узоқ вақтдан бери инсон ва бошқа тирик мавжудотларда хотиранинг асосий бирликлари бўлган энграммалар қандай ҳосил бўлиши ва уларнинг кўпайиши учун миянинг қайси қисмлари масъул эканлиги қизиқтирган. Анъанага кўра, энграммалар бир қатор хусусиятлар билан тавсифланган идеал мавҳум объектлар ҳисобланади. Мисол учун, "банан" тушунчаси бу меванинг визуал тасвири, унинг ҳиди, таъми ва сезги органларидан олинган бошқа маълумотлар билан боғлиқ.
Мутахассисларни узоқ вақтдан бери энграммалар қандай шаклланганлиги ва ташқи дунёнинг турли таъсирлари натижасида қандай ўзгариши ҳақидаги савол қизиқтиради. Бу маълумот ва тушунчаларни ўрганиш ва унутиш механизмларини ўрганиш учун муҳимдир. Ушбу жараёнларни ўрганиш учун олимлар хотиранинг математик моделини яратдилар ва турли вазиятларда энграммаларнинг ҳолати қандай ўзгаришини кузатдилар.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, етти рақам концептуал маконнинг хусусиятларидан ва ҳиссий таассуротларни келтириб чиқарадиган ташқи огоҳлантиришлардан мустақил равишда аниқланади. Олимларнинг фикрича, бу рақам хотирадаги энграммаларнинг ишончли ва барқарор характеристикасидир, шунинг учун у автоном роботлар ва инсон хотирасига ўхшаш тизимларга эга сунъий интеллектни ишлаб чиқишда ҳисобга олиниши керак.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ташкил этилади.