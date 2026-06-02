Етти медаль ва рекорд: Қозоғистон терма жамоаси енгил атлетика бўйича Осиё чемпионатида иштирок этди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон ёшлар терма жамоаси енгил атлетика бўйича Гонконгда бўлиб ўтган Осиё чемпионатидаги иштирокини якунлади.
Миллий терма жамоа қитъа миқёсидаги мусобақада 1 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медалларини қўлга киритди.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, Максим Сажнев диск улоқтиришда 60,45 метр натижа билан олтин медални қўлга киритди. Шу тариқа у U20 тоифасида Қозоғистон рекордини янгилади.
Анна Черкашина (устун билан сакраш) ва аёллар жамоаси 4х400 метр эстафетада кумуш медалларни қўлга киритди.
Шу билан бирга, Мария Щипачева (уч ҳатлаб сакраш), Алина Головина (100 метр тўсиқлар оша югуриш), Маргарита Косинова (400 метр тўсиқлар оша югуриш) ва Аскар Умирзақ (ўнкураш) бронза медалларини қўлга киритдилар.