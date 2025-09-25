Эстония ва Финляндияда 70 ёшдан ошган аҳоли улуши икки баравар ошди
ASTANA. Kazinform – Эстония ва Финляндияда сўнгги ўттиз йил ичида 70 ёшдан ошганларнинг умумий аҳоли сонидаги улуши икки баравар ошди, дея хабар беради AZƏRTAC.
Ишлайдиган пенсионерлар сони ҳам ортди. Олимларнинг фикрига кўра, уларнинг ишига нафақат қўшимча даромад олиш зарурати, балки жамиятга ҳисса қўшиш истаги ҳам таъсир қилади.
Финляндиядаги вазият
AZƏRTAC хабарига кўра, Финляндияда жорий йил август ойида 70 ёшдан ошганлар сони бир миллиондан ошди. Финляндия Статистикаси вакили Йоонас Тойвола тушунтирганидек, бу ёш гуруҳига энди урушдан кейинги бейби-буми даврида туғилган авлод киради.
Эстониядаги вазият
Эстонияда 70 ёшдан ошганлар сони 203 минг киши. Агар Финляндияда бу ёш тоифаси аҳолининг бешдан бир қисмини ташкил этса, Эстонияда бу 15% ни ташкил қилади. Таллин университетининг демография профессори Аллан Пуурунинг сўзларига кўра, бу рақамлар аҳолининг қариши ва Эстония ва Финляндия ўртасидаги демографик тафовутни яққол кўрсатиб турибди.
Ишлайдиган пенсионерлар
Эстония статистика департаменти маълумотларига кўра, ўтган йили 70-89 ёшдаги ҳар ўнинчи аҳоли ишлаган. Бу жами 18 300 киши. Ушбу ёшдаги эркакларнинг 14 фоизи ва аёлларнинг 8 фоизи ишлаган, уларнинг ярмидан кўпи ярим кунлик ишларда ишлаган.