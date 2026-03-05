10:39, 05 Март 2026 | GMT +5
Эрондаги уч мамлакат дипломатлари Озарбайжонга эвакуация қилинди
ASTANA. Kazinform — Хорватия ва Испаниянинг Эрондаги элчихоналари ва дипломатик ваколатхоналари ходимлари, шунингдек, Бразилия элчиси Астара давлат чегараси орқали Озарбайжонга эвакуация қилинди. Бу ҳақда АЗЕРТАДЖ хабар берди.
Эвакуация жараёни тегишли тартибларга мувофиқ амалга оширилди ва уч давлат элчихоналаридан жами 30 кишига Озарбайжон Республикасига ўтишга рухсат берилди.
Рўйхатдан ўтиш тартиб-қоидаларидан сўнг, эвакуация қилинганлар белгиланган жойларга хавфсиз тарзда етказилди.
“Астара” давлат чегараси назорат-ўтказиш пунктида эвакуация ишлари давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Бирлашган Араб Амирликлари Теҳрондаги элчихонасини ёпмоқда ва дипломатларини чақириб олмоқда.