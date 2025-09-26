Эронда Осиёдаги энг катта шўр кўл ғойиб бўлди
ASTANA. Kazinform - Эронда ёши 4000 йилдан ортиқ бўлган Осиёдаги энг йирик шўр кўл бўлган Урмия кўли бутунлай қуриб қолди, деб хабар беради Kazinform Bildга таяниб.
1980 йилларда сув омборининг узунлиги 140 километр ва кенглиги 55 километр эди, бироқ 2025 йил ёзга келиб, сунъий йўлдош тасвирлари кўрсатадики, кўлнинг қуриган туби ва бир нечта кўлмаклар қолган.
Iran News Update маълумотларига кўра, мамлакатда йиллар давомида ер ости сувларини камайтирган миллиондан ортиқ ноқонуний қудуқлар мавжуд.
Вазиятни қишлоқ хўжалиги янада оғирлаштиради: у Эрон сув ресурсларининг 88 фоизини истеъмол қилади, аммо ялпи ички маҳсулотнинг атиги 10 фоизини ташкил қилади. Натижада мамлакатда ҳар йили табиий манбалар тўлдириш мумкин бўлганидан 43 миллион куб метр кўпроқ сув истеъмол қилинади.
Урмиянинг йўқ бўлиб кетиши юз минглаб одамларнинг ҳаётига таъсир қилган: ҳозир минтақа тупроқни бузадиган ва қишлоқ хўжалигини деярли имконсиз қиладиган туз бўронларидан азият чекяпти.
Эслатиб ўтамиз, июль ойида Эрон президенти Теҳрондаги оғир сув билан боғлиқ вазиятга тўхталиб, ўтмишдаги ножўя ишлар бу ҳолатга олиб келганини таъкидлаган эди.
Август ойида Пезешкиан эронлик олимлар ва зиёлиларга мурожаат қилиб, уларни ҳукуматга сув инқирозини ҳал этишда ёрдам бершига чақирган.