Эрон ва АҚШ ўртасидаги тинчлик келишуви имзоланадиган жой аниқланди
ASTANA. Kazinform — Яқин Шарқдаги урушни тўхтатиш бўйича Эрон ва АҚШ ўртасидаги ўзаро англашув меморандуми жорий йил 19 июнда Швейцария Альпларидаги Бюргеншток курортида имзоланиши режалаштирилган.
Бу ҳақда Швейцария Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.
Жой нафақат Покистон ва Қатар воситачилари, балки АҚШ ва Эрон вакиллари томонидан ҳам таклиф қилинган.
Дастлаб оммавий ахборот воситалари Женева шаҳрини учрашув жойи сифатида кўрсатган эди.
SRF маълумотларига кўра, Бюргенштокнинг танланиши Қатарнинг яна бир воситачи сифатида иштирок этиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Асосий келишув имзоланадиган меҳмонхона Қатарга тегишли экани айтилмоқда.
2024 йил июнь ойида Бюргенштокда Украина масаласи бўйича икки кунлик конференция ўтказилган бўлиб, унда 100 га яқин давлат ва ташкилотлар, жумладан G7 мамлакатлари вакиллари ҳам иштирок этган.
Эслатиб ўтамиз, 15 июнь кечаси Эрон, Покистон ва АҚШ Вашингтон ва Теҳрон ўртасида тинчлик келишуви бўйича битимга эришилганини эълон қилган. Томонлар Ливанни ҳам қўшган ҳолда барча ҳудудларда ҳарбий ҳаракатларни дарҳол ва доимий тўхтатишга келишиб олган.