Эрон терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этмаслиги мумкин
ASTANА. Кazinform — Эрон футбол федерацияси президенти Меҳди Тож миллий терма жамоа 2026 йилги жаҳон чемпионати финалида иштирок этмаслиги мумкинлигини маълум қилди, деб хабар беради Report.
Бунинг сабаби АҚШ визаларини олиш жараёнининг чўзилиши. Ҳозирча жамоа аъзоларидан ҳеч бирига мамлакатга киришга рухсат берилмаган.
Тож ҳозирги вазиятдан хавотир билдирди ва яқин кунларда Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (ФИФА) вакиллари билан учрашишини айтди.
Музокаралар давомида у виза масаласи имкон қадар тезроқ ҳал қилинишига аниқ кафолатлар талаб қилади. Агар муаммо ҳал қилинмаса, Эроннинг турнирдаги иштироки хавф остида қолиши мумкин.
Жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади. Эрон терма жамоаси Ўзбекистон билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, 2026 йилги Жаҳон чемпионатига йўлланма олди. Улар G гуруҳида бўлади ва Бельгия, Миср ва Янги Зеландия билан ўйнайди. Гуруҳдаги барча ўйинлар АҚШда ўтказилиши режалаштирилган.
